Британське аеротаксі успішно пройшло перший етап випробувань

Британська компанія Vertical Aerospace завершила перший етап випробувань свого прототипу аеротаксі VX4, а після цього – акції компанії зросли на 3,9%.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, під час першого тестування були проведені польоти з пілотом, а також наземні випробування.

У ході цих випробувань було перевірено 70 важливих технічних параметрів, які підтверджують безпеку літака в реальних умовах.

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Наразі компанія готується до другого етапу тестування. Він включатиме вертикальні злети та посадки, а також маневри на низьких швидкостях із використанням підйомної сили від пропелерів.

Фото: Electric VTOL News

Прототип VX4 вже має 1500 попередніх замовлень на суму $6 млрд від таких компаній, як Virgin Atlantic, American Airlines та Japan Airlines.

Компанія Vertical Aerospace, яка була заснована у 2016 році, розробляє VX4 як пілотований електричний літальний апарат з вертикальним злетом і посадкою (eVTOL) на чотирьох пасажирів.

Компанія прагне змінити міську мобільність, а для цього їй потрібно переконати громадськість у безпеці таких літальних апаратів.

Нагадаємо, у березні у Нідерландах відкрили найдовшу у Європі секцію-прототип технології пасажирських перевезень hyperloop.

А наприкінці 2023 року з’явилися чутки, що американська футуристична транспортна компанія Hyperloop One закривається.