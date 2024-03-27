У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop 

У Нідерландах в середу відкрили найдовшу у Європі секцію-прототип технології пасажирських перевезень hyperloop.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Тестову ділянку розмістили біля міста Вендам на території, яка раніше використовувалася залізницею.

Труба проєкту у довжину сягає 420 метрів, вона складається з 34 сполучених між собою секцій діаметром близько 2,5 метрів.

Цей центр у Нідерландах буде єдиним у світі прототипом у формі літери Y – із відгалуженнями від основної "колії", щоб тестувати маневри капсули на великій швидкості. Керівник центру Саша Ламме пояснює, що такі розгалуження будуть потрібні для створення реальної загальноєвропейської мережі у майбутньому.

Науковець вірить, що до 2050 року у Європі вже буде велика мережа транспортного сполучення на основі технології hyperloop і з Амстердама до Барселони можна буде дістатися за дві години, настільки ж швидко, як літаком.

Нідерландська компанія Hardt Hyperloop почне перші випробування в трубі із пасажирськими капсулами в наступні тижні – але без людей. За словами Ламма, технічна готовність до повноцінного тестування буде орієнтовно до 2030 року, це може бути ділянка довжиною близько 5 км, наприклад, від аеропорту до великого міста.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року з’явилися чутки, що американська футуристична транспортна компанія Hyperloop One закривається.

Тим часом в уряді Румунії попередили, що частину робочої сили замінить штучний інтелект.

Європейський парламент у березні 2024 року ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян.

Країни "Групи семи" також домовилися узгодити правила щодо розвитку штучного інтелекту та інших нових технологій.