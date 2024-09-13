Гаага повністю заборонила рекламу викопного палива

Влада Гааги схвалила постанову про заборону реклами товарів із викопного палива та послуг, що сприяють глобальному потеплінню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Рішення, яке набуває чинності з початку 2025 року, заборонить рекламувати в Гаазі бензин та дизельне паливо, авіаперельоти та круїзні лайнери. Таку рекламу заборонять на білбордах та автобусних зупинках.

Заборона, яка є юридично обов'язковою, не поширюватиметься на "політичну рекламу" викопного палива або рекламу бренду компанії, що займається виробництвом продуктів із викопних палив.

Реклама:

Як наголошує The Guardian, це перший у світі випадок, коли місто заборонило рекламу продуктів із високим вмістом вуглецю.

Минулого року повідомлялось, що нідерландська провінція Північна Голландія, до якої належить Амстердам, вирішила заборонити рекламу риби, м’яса і викопного палива на своїх понад 500 автобусних зупинках.

А Франція стала першою країною в Європі, яка у 2023 році заборонила певну рекламу викопного палива відповідно до передвиборчої обіцянки президента Емманюеля Макрона.