Гаага полностью запретила рекламу ископаемого топлива

Власти Гааги одобрили постановление о запрете рекламы товаров из ископаемого топлива и услуг, способствующих глобальному потеплению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Решение, которое вступает в силу с начала 2025 года, запретит рекламировать в Гааге бензин и дизельное топливо, авиаперелеты и круизные лайнеры. Такую рекламу запретят на билбордах и автобусных остановках.

Запрет, который является юридически обязательным, не будет распространяться на "политическую рекламу" ископаемого топлива или рекламу бренда компании, занимающейся производством продуктов из ископаемых топлив.

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Как отмечает The Guardian, это первый в мире случай, когда город запретил рекламу продуктов с высоким содержанием углерода.

В прошлом году сообщалось, что нидерландская провинция Северная Голландия, к которой относится Амстердам, решила запретить рекламу рыбы, мяса и ископаемого топлива на своих более 500 автобусных остановках.

А Франция стала первой страной в Европе, которая в 2023 году запретила определенную рекламу ископаемого топлива в соответствии с предвыборным обещанием президента Эмманюэля Макрона.