Гаага полностью запретила рекламу ископаемого топлива
Власти Гааги одобрили постановление о запрете рекламы товаров из ископаемого топлива и услуг, способствующих глобальному потеплению.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.
Решение, которое вступает в силу с начала 2025 года, запретит рекламировать в Гааге бензин и дизельное топливо, авиаперелеты и круизные лайнеры. Такую рекламу запретят на билбордах и автобусных остановках.
Запрет, который является юридически обязательным, не будет распространяться на "политическую рекламу" ископаемого топлива или рекламу бренда компании, занимающейся производством продуктов из ископаемых топлив.
Как отмечает The Guardian, это первый в мире случай, когда город запретил рекламу продуктов с высоким содержанием углерода.
В прошлом году сообщалось, что нидерландская провинция Северная Голландия, к которой относится Амстердам, решила запретить рекламу рыбы, мяса и ископаемого топлива на своих более 500 автобусных остановках.
А Франция стала первой страной в Европе, которая в 2023 году запретила определенную рекламу ископаемого топлива в соответствии с предвыборным обещанием президента Эмманюэля Макрона.