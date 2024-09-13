ЗМІ: Фон дер Ляєн прагне, аби нова Єврокомісія почала роботу в листопаді

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягає, аби датою початку роботи оновленого виконавчого органу ЄС було 1 листопада, попри затримки зі схваленням кандидатів у єврокомісари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Через прагнення досягти максимальної гендерної збалансованості фон дер Ляєн тиснула на деякі країни, аби вони змінили своїх кандидатів у єврокомісари. Через це їхній остаточний список досі не готовий.

На цьому тлі припускалось, що слухання в Європейському парламенті кандидатів у єврокомісари може відбутись 4-12 листопада – з тим, щоб новий склад Єврокомісії почав роботу 1 грудня.

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Але фон дер Ляєн наполягає, що Європарламент має повернутись до попереднього графіка та провести слухання у жовтні.

За словами посадовця ЄС, який говорив із Politico на умовах анонімності, глава Єврокомісії хоче запустити роботу органу до проведення у США президентських виборів.

"ЄС повинен бути готовим і працювати після виборів у США, щоб працювати з новою перехідною командою і мати можливість відігравати свою повноцінну роль на світовій арені в геополітиці", – пояснив він логіку фон дер Ляєн.

Представник Європарламенту своєю чергою сказав Politico, що там чекають на представлення Єврокомісією остаточного списку кандидатів, а чинити тиск на орган "не має сенсу".

Як повідомлялось, фон дер Ляєн відклала представлення складу Єврокомісії через ситуацію у Словенії, яка змінила кандидата, що поки не отримав схвалення парламенту.