СМИ: Фон дер Ляйен хочет, чтобы новая Еврокомиссия начала работу в ноябре

Руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает, чтобы датой начала работы обновленного исполнительного органа ЕС было 1 ноября, несмотря на задержки с одобрением кандидатов в еврокомиссары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Из-за стремления достичь максимальной гендерной сбалансированности фон дер Ляйен давила на некоторые страны, чтобы они изменили своих кандидатов в еврокомиссары. Поэтому их окончательный список до сих пор не готов.

На этом фоне предполагалось, что слушания в Европейском парламенте кандидатов в еврокомиссары могут состояться 4-12 ноября – с тем, чтобы новый состав Еврокомиссии начал работу 1 декабря.

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Но фон дер Ляйен настаивает, что Европарламент должен вернуться к предыдущему графику и провести слушания в октябре.

По словам чиновника ЕС, который говорил с Politico на условиях анонимности, глава Еврокомиссии хочет запустить работу органа до проведения в США президентских выборов.

"ЕС должен быть готовым и работать после выборов в США, чтобы работать с новой переходной командой и иметь возможность играть свою полноценную роль на мировой арене в геополитике", – пояснил он логику фон дер Ляйен.

Представитель Европарламента в свою очередь сказал Politico, что там ждут представления Еврокомиссией окончательного списка кандидатов, а оказывать давление на орган "не имеет смысла".

Как сообщалось, фон дер Ляйен отложила представление состава Еврокомиссии из-за ситуации в Словении, которая сменила кандидата, который пока не получил одобрение парламента.