Сікорський у Києві закликав скасувати мораторій на ексгумаційні роботи на Волині

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вкотре закликав українську владу скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на Волині.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою під час візиту до Києва в п’ятницю, 13 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський вкотре закликав українську владу скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на Волині.

"Ми звертаємося й просимо не робити на цьому фоні політики та дозволити зробити так, щоб жертви злочинів отримали християнське поховання", – заявив він.

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Очільник польського МЗС вважає, що це питання не політичного характеру й "на ньому не можна торгуватися".

"Польське суспільство очікує, що ця справа буде вирішена", – додав він.

Своєю чергою Сибіга заявив, Україна поділяє підхід щодо необхідності деполітизації підходів щодо вирішення складних питань історичного минулого.

"Я вважаю, що ми маємо достатньо політичної волі та дипломатичної спроможності, щоб розв'язувати будь-які складні й дуже складні питання в наших взаємовідносинах у дусі стратегічного партнерства, у дусі дуже високого рівня взаємодії, який ми сьогодні знайшли, у дусі братерських стосунків", – додав він.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині.

В останні дні між Києвом та Варшавою розгорілась суперечка через слова тодішнього голови МЗС Дмитра Кулеби про примусове виселення українців у межах операції "Вісла" з "українських територій".

Після обурення польських політиків українське зовнішньополітичне відомство пояснило слова Кулеби.

Однак, їх розкритикував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, зокрема культурно-політичним.

Детальніше читайте у статті Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.