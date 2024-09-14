Як українські емігранти можуть посилити Україну і що для цього робити

Повномасштабне вторгнення РФ докорінно змінило усі міжнародні процеси та явища, пов’язані з Україною. Питання діаспори – українців, що постійно проживають за кордоном, – не стали винятком.

Про нову роль діаспори, про допомогу під час війни, про асиміляцію українців у державах Європи та інші виклики редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом, який зустрічається у Києві з українським керівництвом.

Рекомендуємо подивитися цікаве відео розмови, а скорочений текстовий виклад тез, які почули від президента СКУ, – в матеріалі "Українці за кордоном мають стати політичною силою – так, як це вдалося єврейському народу". Далі – головне з його відповідей.

Загалом понад 25 мільйонів українців живуть за межами України. Такою численною українська діаспора не була ніколи в історії.

Реклама:

Загалом ми нараховуємо п’ять хвиль еміграції. Ті, хто поїхав після 2022 року – це п’ята хвиля.

Зараз важливо зберегти українськість у якнайбільшої кількості тих, хто поїхав під час великої війни, та створювати умови для повоєнного повернення людей до України.

З 2022 року за кордон виїхали 600 тисяч дітей шкільного віку. З них десь половина, 320 тисяч, беруть участь в українських школах. Тобто половина не бере участі в українській освіті.

Це – велика загроза для української безпеки!

Без школи і без спілкування діти загублять свою мову та українську ідентичність – і асимілюються в суспільстві тієї країни, де живуть. Як наслідок, після завершення війни вся ця родина не повернеться в Україну. Бо мами напевно вирішать лишатися у новому середовищі, до якого тепер належить дитина.

Понад те, у такому разі на нас чекає ще одна хвиля еміграції.

Бо ті чоловіки, які сьогодні воюють, після війни захочуть об'єднатися зі своєю родиною, і для цього будуть змушені виїхати за кордон.

Натомість у родинах, де діти зберігають українську ідентичність, шанси на їхнє повернення до України є набагато вищими.

Лишатися українцями – це не тільки вчитися в школі онлайн.

Потрібні інституції, які виховують дітей як свідомих українців.

Але у ЄС, де зараз перебуває основна маса українців, цієї інфраструктури немає. Тож їхня побудова – одна з наших головних цілей.

І дуже важливо, щоб ми, українці теж почувалися за кордоном повністю українцями і формували українську силу за кордоном.

От євреї сотні років поспіль виховують своїх дітей як свідомих євреїв. Мають свої школи, синагоги. Збираються разом і один одному допомагають у бізнесі.

Євреїв у світі менше, ніж українців, але вони у багатьох державах є величезною політичною і економічною силою. Чому ми не можемо досягти такого ж результату?

Президент Зеленський ще під час передвиборчої кампанії у 2019 році обіцяв запровадити механізм подвійного або множинного громадянства. І це потрібно зробити.

Зважаючи на велику кількість українців за кордоном, ми не маємо втрачати цей ресурс.

Маючи законодавчий дозвіл на множинне громадянство, закордонні українці матимуть змогу приїжджати і служити Україні, працювати на Україну. Тому ми вітали раніше і вітаємо зараз ініціативу президента Зеленського щодо "подвійного громадянства".

Докладніше – в матеріалі "Українці за кордоном мають стати політичною силою – так, як це вдалося єврейському народу".