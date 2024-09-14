Как украинские эмигранты могут усилить Украину и что для этого делать

Полномасштабное вторжение РФ в корне изменило все международные процессы и явления, связанные с Украиной. Вопросы диаспоры – украинцев, постоянно проживающих за рубежом, – не стали исключением.

О новой роли диаспоры, о помощи во время войны, об ассимиляции украинцев в государствах Европы и других вызовах редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом, который встречается в Киеве с украинским руководством.

Рекомендуем посмотреть интересное видео разговора, а сокращенное текстовое изложение тезисов, которые услышали от президента ВКУ, – в материале "Украинцы за рубежом должны стать политической силой – так, как это удалось еврейскому народу". Далее – главное из его ответов.

Всего более 25 миллионов украинцев живут за пределами Украины. Такой многочисленной украинская диаспора не была никогда в истории.

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В целом мы насчитываем пять волн эмиграции. Те, кто уехал после 2022 года – это пятая волна.

Сейчас важно сохранить украинскость у как можно большего количества тех, кто уехал во время большой войны, и создавать условия для послевоенного возвращения людей в Украину.

С 2022 года за границу выехали 600 тысяч детей школьного возраста. Из них где-то половина, 320 тысяч, участвуют в украинских школах. То есть половина не участвует в украинском образовании.

Это – большая угроза для украинской безопасности!

Без школы и без общения дети потеряют свой язык и украинскую идентичность – и ассимилируются в обществе той страны, где живут. Как следствие, после завершения войны вся эта семья не вернется в Украину. Потому что мамы наверняка решат оставаться в новой среде, к которой теперь принадлежит ребенок.

Более того, в таком случае нас ждет еще одна волна эмиграции.

Потому что те мужчины, которые сегодня воюют, после войны захотят объединиться со своей семьей, и для этого будут вынуждены выехать за границу.

Зато в семьях, где дети сохраняют украинскую идентичность, шансы на их возвращение в Украину намного выше.

Оставаться украинцами – это не только учиться в школе онлайн.

Нужны институты, которые воспитывают детей как сознательных украинцев.

Но в ЕС, где сейчас находится основная масса украинцев, этой инфраструктуры нет. Поэтому их построение – одна из наших главных целей.

И очень важно, чтобы мы, украинцы тоже чувствовали себя за рубежом полностью украинцами и формировали украинскую силу за рубежом.

Вот евреи сотни лет подряд воспитывают своих детей как сознательных евреев. Имеют свои школы, синагоги. Собираются вместе и друг другу помогают в бизнесе.

Евреев в мире меньше, чем украинцев, но они во многих государствах являются огромной политической и экономической силой. Почему мы не можем достичь такого же результата?

Президент Зеленский еще во время предвыборной кампании в 2019 году обещал ввести механизм двойного или множественного гражданства. И это нужно сделать.

Учитывая большое количество украинцев за рубежом, мы не должны терять этот ресурс.

Имея законодательное разрешение на множественное гражданство, зарубежные украинцы смогут приезжать и служить Украине, работать на Украину. Поэтому мы приветствовали ранее и приветствуем сейчас инициативу президента Зеленского по "двойному гражданству".

Подробнее – в материале "Украинцы за рубежом должны стать политической силой – так, как это удалось еврейскому народу".