Помпео: Китай дивиться, наскільки серйозно ми готові допомагати нашим друзям

Відмова Сполучених Штатів від достатньої допомоги Україні здатна суттєво погіршити безпекову ситуацію по всьому світі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив колишній держсекретар США Майк Помпео.

"Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін) дивиться на результати, на те, хто виграє і хоче визначити, наскільки серйозно ми збираємося допомогти нашим друзям захищатися… І не лише Китай, всі дивляться, чи має Захід сталеві кишки",– заявив він.

За словами Помпео, занадто обережна політика США може послабити довіру союзників до США.

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"Якщо довіра зникає – ти попадаєш у зачароване коло, вийти з якого не вийде. Тому треба продовжувати діяти, навіть коли тяжко. Адже якщо ти опустив руки…. я б не хотів бути держсекретарем таких Штатів",- резюмує Майк Помпео.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США раніше заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні.