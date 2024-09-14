Помпео: Китай смотрит, насколько серьезно мы готовы помогать нашим друзьям

Отказ Соединенных Штатов от достаточной помощи Украине способен существенно ухудшить ситуацию с безопасностью во всем мире.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время 20-й ежегодной встречи YES сделал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

"Си (китайский лидер Си Цзиньпин) смотрит на результаты, на то, кто выиграет и хочет определить, насколько серьезно мы собираемся помочь нашим друзьям защищаться... И не только Китай, все смотрят, имеет ли Запад стальные кишки",– заявил он.

По словам Помпео, слишком осторожная политика США может ослабить доверие союзников к США.

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"Если доверие исчезает – ты попадаешь в заколдованный круг, выйти из которого не получится. Поэтому надо продолжать действовать, даже когда тяжело. Ведь если ты опустил руки.... я бы не хотел быть госсекретарем таких Штатов",– резюмирует Майк Помпео.

Напомним, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай непосредственно помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

Китай часто отрицал, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" относительно войны.

В то же время в США ранее заявили, что Пекин фактически стал на российскую сторону в войне.