Експрем’єр Франції Атталь у Києві пообіцяв продовжити підтримувати Україну як депутат

Депутат Нацасаблеї Франції Габріель Атталь, який нещодавно склав повноваження прем’єра, приїхав до Києва та пообіцяв продовжити підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму X (Twitter) Атталь розкрив, що був одним з гостей форуму "Ялтинська європейська стратегія" та висловив підтримку Україні на тлі загарбницької війни РФ.

À Kiev, au forum Yalta European Strategy, je réaffirme tout le soutien de la France à l’Ukraine, victime de la guerre menée par la Russie de Vladimir Poutine.



À travers l’Ukraine, c’est aussi un modèle de société fondé sur la liberté et la démocratie que nous défendons.



Au… pic.twitter.com/psKeqF5L3m Реклама: September 14, 2024

Атталь наголосив, що Франція, підтримуючи Україну, захищає у тому числі модель суспільства, що грунтується на принципах свободи і демократії.

"У парламенті я буду боротися за те, щоби Франція продовжила надавати військову та фінансову допомогу, необхідну Україні для спротиву та відбудови. Майбутнє України – у Європі. Слава Україні!", – написав він.

Нагадаємо, минулого тижня Атталь остаточно залишив прем'єрську посаду та передав повноваження своєму наступнику Мішелю Барньє після тривалого пошуку президентом Макроном кандидатури нового глави уряду після парламентських виборів.

Атталь, близький соратник Емманюеля Макрона, був наймолодшим прем'є'р-міністром у сучасній історії Франції.

Нагадаємо, перед вихідними до Києва приїхали також міністри закордонних справ Польщі та Литви.