Сікорський про гроші на снаряди для ЗСУ, мобілізацію українців у Польщі та історичні суперечки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який обіймав цю посаду найдовше в історії країни, напевно, найкраще за всіх інших членів уряду розуміє Україну і нерідко просуває рішення та підходи, на які профільні міністри ще не готові. Зокрема, Сікорський публічно виступав за долучення польської армії для захисту неба над західною частиною України, але це рішення не схвалили ані у польському уряді, ані у НАТО.

Про це, а також про історичні суперечки та про українців у Польщі редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з міністром на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). До вашої уваги оригінал інтерв’ю англійською, а також версія, дубльована українською мовою. Скорочений текстовий виклад розмови – в матеріалі Радек Сікорський: "У Варшаві мене стриже українець. Хіба він не має натомість захищати Україну?". Далі – основні його тези.

Під час нещодавнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Варшави, я говорив з ним і закликав США та союзників зняти обмеження на удари вглиб російської території західною зброєю.

З позиції міжнародного права для вас російські бомбардувальники є законними військовими цілями.

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Щодо червоних ліній Путіна, то я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії.

Я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так само його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми.

Щодо допомоги із захистом частини українського неба, то Польща з цим допомогти не може. По-перше, через те, що самій бракує засобів для захисту власного неба, а, по-друге, ця операція вимагає певної співпраці у НАТО.

Щодо фінансування чеської ініціативи із закупівлі снарядів для ЗСУ, то Польща обов’язково внесе свою фінансову частку у цю ініціативу.

У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів.

Київ повідомив нам, що ви хочете повернути українців, що вам потрібні платники податків, потрібні люди, які працюють на заводах. Але також вам потрібні люди, щоб замінити тих хоробрих солдатів, які зараз на лінії фронту.

У Польщі ми не виплачуємо таким працездатним біженцям соціальну допомогу. Вони мусять самі себе утримувати або працювати. А от західноєвропейські уряди – більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули для українських чоловіків, щоб вони жили в ЄС, а не тут, в Україні?

Я вважаю, що ви ухвалили закон про мобілізацію із запізненням щонайменше на рік. Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще багато добровольців.

Щодо Українського легіону у Польщі, який анонсували, то добровольців, готових сформувати бригаду, за моїми даними, досі недостатньо.

Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців.

З приводу історичних суперечок з Україною. Треба припинити грати в політику в цьому питанні.

В історії кожної країни є болючі моменти. Але водночас є християнський обов'язок: поховати померлих на території Волині поляків.

Для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків, які голосують на виборах. Тому це – політичне питання.

Коли жертви будуть поховані по-християнськи, тоді це буде справа істориків.

Вам знадобляться друзі в процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо занадто багато.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Радек Сікорський: "У Варшаві мене стриже українець. Хіба він не має натомість захищати Україну?".