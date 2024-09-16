Сикорский о деньгах на снаряды для ВСУ, мобилизации украинцев в Польше и исторических спорах

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, занимавший эту должность дольше всех в истории страны, наверное, лучше всех других членов правительства понимает Украину и нередко продвигает решения и подходы, на которые профильные министры еще не готовы. В частности, Сикорский публично выступал за привлечение польской армии для защиты неба над западной частью Украины, но это решение не одобрили ни в польском правительстве, ни в НАТО.

Об этом, а также об исторических спорах и об украинцах в Польше редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с министром на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES). Вашему вниманию оригинал интервью на английском, а также версия, дублированная на украинском языке. Сокращенное текстовое изложение разговора – в материале Радек Сикорский: "В Варшаве меня стрижет украинец. Разве он не должен защищать свою страну?". Далее – основные его тезисы.

Во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Варшаву, я говорил с ним и призвал США и союзников снять ограничения на удары вглубь российской территории западным оружием.

С позиции международного права для вас российские бомбардировщики являются законными военными целями.

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Что касается красных линий Путина, то я не думаю, что есть что-то такое, чего бы Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия.

Я бы очень удивился, если бы он оказался настолько сумасшедшим, чтобы начать войну с НАТО. Так же его угрозы о ядерном оружии тоже остаются пустыми.

По поводу помощи с защитой части украинского неба, то Польща с этим помочь не может. Во-первых, потому, что самой не хватает средств для защиты собственного неба, а, во-вторых, эта операция требует определенного сотрудничества в НАТО.

Что касается финансирования чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ, то Польша обязательно внесет свою финансовую долю в эту инициативу.

У нас есть политическое решение выделить 50 млн евро в этом году и еще 50 млн в следующем. Но есть некоторые технические, административные и правовые вопросы, связанные с государственным агентством стратегических резервов.

Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, которые работают на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить тех храбрых солдат, которые сейчас на линии фронта.

В Польше мы не выплачиваем таким трудоспособным беженцам социальную помощь. Они должны сами себя содержать или работать. А вот западноевропейские правительства – более щедрые. Но у меня есть вопрос: нормально ли создавать финансовые стимулы для украинских мужчин, чтобы они жили в ЕС, а не здесь, в Украине?

Я считаю, что вы приняли закон о мобилизации с опозданием минимум на год. Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще много добровольцев.

Что касается Украинского легиона в Польше, который анонсировали, то добровольцев, готовых сформировать бригаду, по моим данным, до сих пор недостаточно.

Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев.

По поводу исторических споров с Украиной.

В истории каждой страны есть болезненные моменты. Но в то же время есть христианский долг: похоронить умерших на территории Волыни поляков.

Для Польши это – острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков, которые голосуют на выборах. Поэтому это – политический вопрос.

Когда жертвы будут похоронены по-христиански, тогда это будет дело историков.

Вам понадобятся друзья в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим слишком много.

Полная версия интервью – в материале Радек Сикорский: "В Варшаве меня стрижет украинец. Разве он не должен защищать свою страну?".