Посол США розніс Орбана за підтримку Трампа, Росії та Китаю

Очільник американського посольства в Будапешті Девід Прессман розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за те, що він відкрито підтримує одного з кандидатів на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прессман наголосив, що Орбан не приховує, чиєї перемоги на президентських виборах у США хотів би.

"Фідес" продовжує... ставити свої відносини зі Сполученими Штатами на результат одних виборів у листопаді. І якщо ці вибори пройдуть не так, як вони сподіваються, їхня стратегія полягає в тому, щоб вичікувати. За словами одного високопосадовця, "плану Б не існує", – розповів американський дипломат.

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Принагідно він розкритикував так звані миротворчі потуги Орбана, які, за його словами, "ризикують перетворити безпековий альянс між двома великими державами на політичний альянс між двома великими особистостями".

"Сполучені Штати мають альянси з країнами, а не з особистостями в них. Уряд Угорщини сигналізує, і робить це відкрито, про дистанціювання від своїх союзників, дистанціювання від Європи і дистанціювання від Сполучених Штатів", – підкреслив Прессман.

Він вважає, що з огляду на все тісніші відносини Угорщини з Росією та Китаєм Захід повинен переглянути відносини з Будапештом.

"Угорщина критикує НАТО, перебуваючи під безпековою парасолькою НАТО, і Угорщина критикує ЄС за підтримки економічної парасольки ЄС. Ми... повинні визнати, що те, на що ми звикли відмахуватися, вимагає від нас прямого погляду і непохитної реакції на це", – підсумував дипломат.

Президент США Джо Байден призначив Девіда Прессмана послом в Угорщині у 2022 році. Колишній адвокат з прав людини, Прессман є запеклим критиком Орбана та його уряду.

Він уже раніше критикував угорського прем'єра за відкриту підтримку Дональда Трампа.