Посол США розкритикував Орбана за втручання у виборчу кампанію на боці Трампа

Посол Сполучених Штатів в Угорщині Девід Пресман різко розкритикував прем’єра країни Віктора Орбана за його зовнішню політику та відкриту підтримку Дональда Трампа перед виборами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.

Посол розкритикував Орбана за "активну участь" у передвиборчій кампанії США, нагадавши заяви з відкритою підтримкою на користь Дональда Трампа, зазначивши, що це "не те, чого очікують від союзника", і виглядає так, що Орбан "намагається перечекати" чинну адміністрацію Байдена.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, у тому числі, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.

Пресман заявив, що зовнішня політика Орбана "грунтується на вигадках" і він у ній слугує інтересам Кремля та шкодить єдності всередині НАТО.

"Якщо взяти зовнішню політику Угорщини – будь то питання про вступ України до ЄС, зусилля щодо надання Україні фінансової підтримки, зустріч з Владіміром Путіним, спротив зусиллям для зменшення залежності від російських енергоресурсів чи закриття кремлівських платформ всередині Угорщини – у всьому цьому є щось спільне. І все це робить Угорщину все більш ізольованою від партнерів у НАТО і ЄС. Такі політичні вибори, безперечно, допомагають Путіну і шкодять ретельним зусиллям для збереження єдності нашого альянсу і партнерів перед лицем цієї агресії", – зазначив Девід Пресман.

Посол додав, що провладні угорські ЗМІ при цьому регулярно поширюють прокремлівські наративи (детально про це читайте у статті "Міністерство правди Орбана").