Посол США пройшовся по Орбану за підтримку Трампа на виборах

Американський посол у Будапешті у вівторок розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за підтримку Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Виступаючи на прийомі з нагоди Дня незалежності США у Будапешті, посол Девід Прессман сказав, що Орбан "щодня нагадує нам, кого він хоче бачити переможцем на цих виборах, за кого він би проголосував, якби був американцем, ким він не є."

"У нас немає іншого союзника чи партнера – жодного – який би так само, відкрито і невтомно, агітував за конкретного кандидата на виборах у Сполучених Штатах Америки, (він) мабуть, переконаний, що, незважаючи ні на що, це тільки допомагає Угорщині, або, принаймні, допомагає йому особисто", – додав дипломат США.

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Але "важливий і міцний" союз між Угорщиною і США, за словами Пресмана, повинен базуватися на зв'язках між їхніми народами, а не на "частоті політичних заяв вашого прем'єр-міністра в соціальних мережах або кількості грошей угорських платників податків, витрачених на політичні меседжі на підтримку кандидатів на виборні посади в США".

Президент США Джо Байден призначив Прессмана послом в Угорщині у 2022 році. Колишній адвокат з прав людини, Прессман нехтує дипломатичними нормами і є запеклим критиком Орбана та його уряду.

Дипломат називає прем'єр-міністра лідером, який просуває "безглузді антиамериканські меседжі".

Напередодні Прессман назвав прогресом перший від початку великої війни візит Орбана до України.