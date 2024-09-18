Як підкуп став головним інструментом війни Кремля у Молдові та на що йдуть "нереальні" бюджети

Молдова йде до виборів. У жовтні тут відбудуться одночасно голосування на виборах президента та конституційний референдум, присвячений європейському майбутньому країни.

Ще ніколи Молдова не стикалася з настільки масованою атакою російської машини пропаганди, дезінформації та гібридного впливу. Росія та пов’язані з нею гравці буквально залили Молдову грошима у спробі "зламати" голосування, змінити його результати на свою користь.

Про те, що та чому відбувається, "ЄвроПравді" у Кишиневі розповів Валеріу Паша, керівник спільноти WatchDog.MD, і ми радимо подивитися відеоверсію цього спілкування. А основні тези Валеріу Паші, викладені від першої особи, – в матеріалі Мільйони євро на підкорення Молдови: як Росія пустила військовий бюджет на зміну влади у сусідів. Далі – стислий виклад матеріалу.

Попри те, що зараз Молдова обиратиме президента, у Кремля немає чіткого фаворита на цих виборах. Немає списку тих, кого Кремль презентує як альтернативу чинній владі і пропонує виборцям віддати їм перевагу.

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Російська стратегія зараз є зовсім іншою. Кремль перейшов до повноцінної гібридної війни, мета якої – повний контроль над Молдовою.

З позиції Путіна та доктрини зовнішньої політики Росії, весь так званий "пострадянський простір" – це загублені території, які потрібно повернути у будь-який спосіб. Це включає і конвенційну війну (що ми бачимо в Україні), і гібридну. Але мета спільна.

Головний інструмент Росії у Молдові зараз – це корупція.

Підкуп політиків, підкуп журналістів, підкуп лідерів суспільної думки, підкуп виборців, підкуп державних службовців.

Тобто високий вплив Росії у Молдові визначається грошима, Росія цей вплив купує. Але, на жаль, вона це робить дійсно ефективно.

А от ідейних пропутінців (і політиків, і активістів) – тих, хто "топить" за Кремль не тому, що їм платять, а тому що вони дійсно у це вірять, – дуже мало. Це має негативні наслідки для Кремля.

Нагадаю, у жовтні, одночасно з першим туром президентських виборів, у Молдові відбудуться референдум, на якому до конституції Молдови мають внести норми про її європейське майбутнє.

Звісно ж, Путіну байдуже, хто стане президентом Молдови. Він би дуже хотів, щоб Мая Санду програла ці вибори – але, на жаль для нього, цього не станеться. Рейтинги свідчать, що Санду перемагає і переобирається на другий термін, і завдання-максимум для Росії – зробити так, щоб її відрив від конкурентів був не дуже великим.

А от результати референдуму для Путіна мають значення.

Натомість референдум – це голосування з наслідками на десятиріччя.

Цей референдум має статус "конституційного", тобто за молдовським законодавством його наслідком стане зміна тексту конституції, без жодних додаткових голосувань.

Референдум має закрити для абсолютної більшості виборців дебати про те, куди йде країна – на Захід чи на Схід.

А тому зараз Кремль кинув усі сили на те, щоб референдум не мав успіху. Наш моніторинг російської пропаганди у Молдові це підтверджує: десь 70% зусиль спрямовані проти референдуму і лише відсотків 30% – проти Маї Санду.

Але головна особливість цих виборів – те, що на них ідуть просто нереальні для Молдови суми.

Підкуп виборців, спонсорство медіа, соцмережі (ми зафіксували близько тисячі лише телеграм-каналів, що працюють на РФ), тіктокери, блогери, ютюб-влогери, журналісти, сайти, телебачення, реклама в інтернеті.

Найбільший потік пропаганди зараз іде через інтернет. І це не тільки телеграм-канали. Найгірша ситуація – у TikTok.

Але навіть попри безпрецедентний обсяг пропаганди, у нас є серйозний шанс отримати на референдумі тверду більшість за ЄС, а у президентки Санду – дуже високі шанси виграти вибори. Не виключено, що навіть у першому турі.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Мільйони євро на підкорення Молдови: як Росія пустила військовий бюджет на зміну влади у сусідів.