Как подкуп стал главным инструментом войны Кремля в Молдове и на что идут "нереальные" бюджеты

Молдова идет к выборам. В октябре здесь состоятся одновременно голосование на выборах президента и конституционный референдум, посвященный европейскому будущему страны.

Еще никогда Молдова не сталкивалась со столь массированной атакой российской машины пропаганды, дезинформации и гибридного влияния. Россия и связанные с ней игроки буквально залили Молдову деньгами в попытке "сломать" голосование, изменить его результаты в свою пользу.

О том, что и почему происходит, "ЕвроПравде" в Кишиневе рассказал Валериу Паша, руководитель сообщества WatchDog.MD, и мы советуем посмотреть видеоверсию этого общения. А основные тезисы Валериу Паши, изложенные от первого лица, – в материале Миллионы евро на покорение Молдовы: как Россия пустила военный бюджет на смену власти у соседей. Далее – краткое изложение материала.

Несмотря на то, что сейчас Молдова будет выбирать президента, у Кремля нет четкого фаворита на этих выборах. Нет списка тех, кого Кремль представляет как альтернативу действующей власти и предлагает избирателям отдать им предпочтение.

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Российская стратегия сейчас совсем другая. Кремль перешел к полноценной гибридной войне, цель которой – полный контроль над Молдовой.

С позиции Путина и доктрины внешней политики России, все так называемое "постсоветское пространство" – это потерянные территории, которые нужно вернуть любым способом. Это включает и конвенциональную войну (что мы видим в Украине), и гибридную. Но цель общая.

Главный инструмент России в Молдове сейчас – это коррупция.

Подкуп политиков, подкуп журналистов, подкуп лидеров общественного мнения, подкуп избирателей, подкуп государственных служащих.

То есть высокое влияние России в Молдове определяется деньгами, Россия это влияние покупает. Но, к сожалению, она это делает действительно эффективно.

А вот идейных пропутинцев (и политиков, и активистов) – тех, кто "топит" за Кремль не потому, что им платят, а потому что они действительно в это верят, – очень мало. Это имеет негативные последствия для Кремля.

Напомню, в октябре, одновременно с первым туром президентских выборов, в Молдове состоится референдум, на котором в конституцию Молдовы должны внести нормы о ее европейском будущем.

Конечно же, Путину безразлично, кто станет президентом Молдовы. Он бы очень хотел, чтобы Майя Санду проиграла эти выборы – но, к сожалению для него, этого не произойдет. Рейтинги свидетельствуют, что Санду побеждает и переизбирается на второй срок, и задача-максимум для России – сделать так, чтобы ее отрыв от конкурентов был не очень большим.

А вот результаты референдума для Путина имеют значение. Референдум – это голосование с последствиями на десятилетия.

Этот референдум имеет статус "конституционного", то есть по молдавскому законодательству его следствием станет изменение текста конституции, без дополнительных голосований.

Референдум должен закрыть для абсолютного большинства избирателей дебаты о том, куда идет страна – на Запад или на Восток.

Поэтому сейчас Кремль бросил все силы на то, чтобы референдум не имел успеха. Наш мониторинг российской пропаганды в Молдове это подтверждает: где-то 70% усилий направлены против референдума и только процентов 30% – против Майи Санду.

Но главная особенность этих выборов – то, что на них идут просто нереальные для Молдовы суммы.

Подкуп избирателей, спонсорство медиа, соцсети (мы зафиксировали около тысячи только телеграмм-каналов, работающих на РФ), тиктокеры, блогеры, ютюб-влогеры, журналисты, сайты, телевидение, реклама в интернете.

Самый большой поток пропаганды сейчас идет через интернет. И это не только телеграм-каналы. Худшая ситуация – в TikTok.

Но даже несмотря на беспрецедентный объем пропаганды, у нас есть серьезный шанс получить на референдуме твердое большинство за ЕС, а у президента Санду – очень высокие шансы выиграть выборы. Не исключено, что даже в первом туре.

Полная версия интервью – в материале Миллионы евро на покорение Молдовы: как Россия пустила военный бюджет на смену власти у соседей.