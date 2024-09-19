ЄС взимку підтримає Україну імпортом електроенергії, що забезпечить 12% потреб

ЄС з настанням холодів підтримуватиме Україну імпортом електроенергії, а також проінвестує розвиток малої генерації, щоб стабілізувати систему і зробити її менш вразливою перед російськими обстрілами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона оголосила план енергетичної допомоги ЄС для України за трьома напрямками, перший з яких – ремонт пошкоджених російськими обстрілами об’єктів. Допомога Євросоюзу допоможе відновити об’єкти генерації, що забезпечують близько 15% потреб України.

Другий напрямок допомоги – підтримка української енергосистеми імпортом з ЄС та розвиток децентралізованої мережі.

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Наявними лініями з Євросоюзу до України можна буде імпортувати 2 ГВт, що покриває 12% потреб на зиму. Це зможе компенсувати обсяги, співставні з тими, що до повномасштабної війни забезпечувала окупована Запорізька АЕС.

Відновленням пошкоджених об’єктів та імпортом вийде забезпечити приблизно 25% потреби на зиму.

Третій напрямок підтримки ЄС – допомога зі стабілізації української енергосистеми, що передбачає підтримку розвитку децентралізованої мережі та малої генерації, яка буде – на відміну від великих електростанцій – менш вразливою до російських ударів.

Одночасно таким чином Україна ставатиме більш енергонезалежною і буде впроваджувати більш сучасні "зелені" технології.

На усі ці заходи Євросоюз виділяє 160 млн євро, більша частка яких – 100 млн – кошти з доходів від заморожених російських активів.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.