ЄС допоможе Україні відремонтувати пошкоджені об'єкти генерації, що забезпечить 15% її потреб

Євросоюз перед наближенням зими допоможе Україні відремонтувати енергетичні об’єкти, що забезпечують приблизно 15% потреб у споживанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона оголосила план енергетичної допомоги ЄС для України за трьома напрямками, перший з яких – ремонт пошкоджених російськими обстрілами об’єктів.

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Фон дер Ляєн нагадала, що внаслідок системних обстрілів Росією української енергосистеми знищено приблизно половину всієї генерації, що за масштабами співставно з енергосистемами Латвії, Литви та Естонії разом.

"Всього Україні на цю зиму потрібно 17 ГВт потужності… 80% українських ТЕС зруйновані, і третина ГЕС. На цьому ми зосередимо наші зусилля з відновлення, з метою відновити 2,5 ГВт генерації на цю зиму. Це приблизно 15% потреб України", – оголосила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що Україна отримала вже понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС від різних країн, і така допомога продовжить надходити.

"У Литві поступово розбирають цілу ТЕС і "по шматочках" перевозять в Україну з нашою підтримкою, де знову зберуть її. Це яскравий доказ прагнення країн-членів та ЄС підтримувати Україну", – розповіла фон дер Ляєн.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.