Парламент Швейцарії збільшив фінансування армії на понад 4 млрд євро

Швейцарський парламент у четвер, 19 вересня, схвалив рішення про збільшення фінансування армії на 4 мільярди швейцарських франків (4,2 мільярда євро) на 2025-2028 роки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Національна рада, нижня палата парламенту Швейцарії, підтримала пропозицію уряду про збільшення фінансування національних збройних сил 110 голосами "за" за 78 голосів "проти".

Цю ж пропозицію Рада кантонів, верхня палата, підтримала у червні.

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Збільшення фінансування Збройних сил Швейцарії дозволить вивести витрати на армію на рівень 1% ВВП до 2030 року, а не до 2035 року, як планувалося раніше.

Додаткові кошти візьмуть за рахунок скорочення міжнародної допомоги на розвиток, витратах на прикордонників, федеральну поліцію та розвідувальну службу, підвищення ефективності армії, а також додаткові надходження з кантонів.

Про збільшення оборонних витрат в уряді Швейцарії говорили ще з минулого року.

Це відбувається на тлі все активнішої співпраці країни з НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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