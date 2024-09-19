Парламент Швейцарии увеличил финансирование армии более чем на 4 млрд евро

Швейцарский парламент в четверг, 19 сентября, принял решение об увеличении финансирования армии на 4 миллиарда швейцарских франков (4,2 миллиарда евро) на 2025-2028 годы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Национальный совет, нижняя палата парламента Швейцарии, поддержала предложение правительства об увеличении финансирования национальных вооруженных сил 110 голосами "за" при 78 голосах "против".

Это же предложение Совет кантонов, верхняя палата, поддержал в июне.

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Увеличение финансирования Вооруженных сил Швейцарии позволит вывести расходы на армию на уровень 1% ВВП к 2030 году, а не к 2035 году, как планировалось ранее.

Дополнительные средства возьмут за счет сокращения международной помощи на развитие, расходах на пограничников, федеральную полицию и разведывательную службу, повышение эффективности армии, а также дополнительные поступления из кантонов.

Об увеличении оборонных расходов в правительстве Швейцарии говорили еще с прошлого года.

Это происходит на фоне все более активного сотрудничества страны с НАТО после полномасштабного российского вторжения в Украину.

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