"Це неможливо": ЄС не повертатиме в Україну примусово українців мобілізаційного віку
У Єврокомісії заявили, що примусове повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку не може розглядатися, оскільки це суперечить директиві про тимчасовий захист.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, пише "Європейська правда".
Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.
"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – зазначила Йоганссон.
На уточнювальне запитання "Радіо Свобода", чи допоміг би ЄС Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.
"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", – наголосила вона.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку, щоб заохотити їх повертатися в Україну.
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, що виступав разом із ним на панельній дискусії, висловив підтримку цій ідеї.
Міністр оборони Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків.