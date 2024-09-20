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"Це неможливо": ЄС не повертатиме в Україну примусово українців мобілізаційного віку

Новини — П'ятниця, 20 вересня 2024, 09:48 — Марія Ємець

У Єврокомісії заявили, що примусове повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку не може розглядатися, оскільки це суперечить директиві про тимчасовий захист.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, пише "Європейська правда".

Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист", – зазначила Йоганссон.

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На уточнювальне запитання "Радіо Свобода", чи допоміг би ЄС Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– наголосила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до підтримки українців-чоловіків мобілізаційного віку, щоб заохотити їх повертатися в Україну. 

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга, що виступав разом із ним на панельній дискусії, висловив підтримку цій ідеї. 

Міністр оборони Естонії у коментарях на цю тему казав, що Таллінн співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти", але що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків. 

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