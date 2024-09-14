Сікорський просить позбавити українських чоловіків соціальних виплат у державах ЄС

Очільник МЗС Польщі закликає західноєвропейські столиці переглянути підходи до допомоги українцям, щоби стимулювати чоловіків до повернення в країну.

Про це він заявив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Радослав Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Міністр навів приклад Німеччини. "Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу", пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро в місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків. "Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції", – зауважив він.

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"Є простий метод допомогти Україні – припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", – закликав польський міністр, підкресливши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки

Ініціатива польського міністра має підтримку Києва.

"Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський", – заявив очільник МЗС Андрій Сибіга, що виступав разом із ним на панельній дискусії.

Детальніше про цю ініціативу дивіться у інтерв’ю Радослава Сікорського для Європравди.

Раніше повідомлялося, що Чехія не повертатиме українських чоловіків примусово.

А міністр оборони Естонії в інтерв’ю ЄвроПравді розповів, що Україна ставить на добровільне повернення чоловіків, які опинилися за кордоном.