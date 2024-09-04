Міністр оборони Естонії: Україна ставить на добровільне повернення чоловіків, які за кордоном

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що між Таллінном і Києвом є розмови щодо повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону, але зазначив, що Україна робить ставку на добровільне повернення чоловіків.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Ханно Певкура запитали, чи бачить він варіанти, як Естонія може допомогти Україні повернути додому військовозобов’язаних громадян.

Міністр відповів, що Естонія співпрацює з українським урядом і "перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти".

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"Підкреслюю, що ми співпрацюємо з українським урядом настільки, наскільки це можливо. Та зараз, наскільки я розумію, український уряд зосередився на тому, щоб запропонувати цим людям можливість повернутися добровільно. Ми розуміємо, що це дуже складне завдання, але давайте подивимося, як розвиватимуться події і як український уряд вирішуватиме питання мобілізації", – зазначив Ханно Певкур.

Також він висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

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