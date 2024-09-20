Ексміністра оборони Греції виправдали у справі про хабарництво та відмивання грошей

Колишній міністр оборони Греції Яннос Папантоніу та ще двоє людей були одноголосно виправдані Апеляційним судом у п'ятницю через відсутність доказів у справі про відмивання грошей і хабарництво.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Після тривалого судового розгляду суд виправдав Папантоніу, його дружину Ставрулу Кураку та бізнесмена Андреаса Бардіса за звинуваченнями у хабарництві та зловживанні довірою. Звинувачення у відмиванні грошей вже були зняті у зв'язку із закінченням терміну давності.

Звинувачення були висунуті після того, як на банківських рахунках, пов'язаних з колишнім міністром, були виявлені грошові суми, ймовірно пов'язані з хабарництвом. Звинувачення стосувалися державного контракту 2003 року, укладеного з однією з компаній на модернізацію шести фрегатів ВМС.

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Голова суду заявив, що доказів на підтримку звинувачень недостатньо. В результаті Папантоніу і його співвідповідачі були виправдані за браком доказів.

Яннос Папантоніу, явно схвильований, заявив після винесення рішення: "Я зворушений рішенням суду. Це справжнє підтвердження моєї політичної боротьби за кращу Грецію".

Папантоніу був міністром фінансів і національної економіки Греції з 1996 по 2001 рік, а потім перейшов у Міністерство оборони на три роки.

У 2018 році суд вирішив взяти його під варту у справі про корупцію.