Экс-министра обороны Греции оправдали по делу о взяточничестве и отмывании денег

Бывший министр обороны Греции Яннос Папантониу и еще два человека были единогласно оправданы Апелляционным судом в пятницу из-за отсутствия доказательств по делу об отмывании денег и взяточничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

После длительного судебного разбирательства суд оправдал Папантониу, его жену Ставрулу Кураку и бизнесмена Андреаса Бардиса по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении доверием. Обвинения в отмывании денег уже были сняты в связи с истечением срока давности.

Обвинения были выдвинуты после того, как на банковских счетах, связанных с бывшим министром, были обнаружены денежные суммы, вероятно связанные со взяточничеством. Обвинения касались государственного контракта 2003 года, заключенного с одной из компаний на модернизацию шести фрегатов ВМС.

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Председатель суда заявил, что доказательств в поддержку обвинений недостаточно. В результате Папантониу и его соответчики были оправданы за недостатком доказательств.

Яннос Папантониу, явно взволнованный, заявил после вынесения решения: "Я тронут решением суда. Это настоящее подтверждение моей политической борьбы за лучшую Грецию".

Папантониу был министром финансов и национальной экономики Греции с 1996 по 2001 год, а затем перешел в Министерство обороны на три года.

В 2018 году суд решил взять его под стражу по делу о коррупции.