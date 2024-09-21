До посольства Росії в Канаді викликали саперів

Саперний підрозділ поліцейської служби Оттави у п’ятницю, 20 вересня, прибув до посольства Росії після того, як невідомий перекинув щось через паркан диппредставництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Канадська поліція отримала дзвінок із російського посольства вранці у п’ятницю та скерувала на місце події вибухотехніків та слідчих експертів.

Правоохоронці зазначили, що через міжнародну напруженість яка триває, і невідоме походження кинутих на територію посольства Росії предметів поставилися до інциденту з великою обережністю.

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Для перевірки предметів поліція використала робота-сапера.

Фото: CBC

Поліція Оттави пізніше повідомила, що невідомі предмети вилучили без інцидентів, але не уточнили, що це було. Там додали, що розслідування триває, але загрози громадській безпеці немає.

У 2022 році невідомий нібито кинув коктейль Молотова на територію посольства Росії в Канаді, після чого Москва пообурювалась перед канадським послом.