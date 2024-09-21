К посольству России в Канаде вызвали саперов

Саперное подразделение полицейской службы Оттавы в пятницу, 20 сентября, прибыло в посольство России после того, как неизвестный перебросил что-то через забор диппредставительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

Канадская полиция получила звонок из российского посольства утром в пятницу и направила на место происшествия взрывотехников и следственных экспертов.

Правоохранители отметили, что из-за продолжающейся международной напряженности и неизвестного происхождения брошенных на территорию посольства России предметов отнеслись к инциденту с большой осторожностью.

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Для проверки предметов полиция использовала робота-сапера.

Фото: CBC

Полиция Оттавы позже сообщила, что неизвестные предметы изъяли без инцидентов, но не уточнили, что это было. Там добавили, что расследование продолжается, но угрозы общественной безопасности нет.

В 2022 году неизвестный якобы бросил коктейль Молотова на территорию посольства России в Канаде, после чего Москва возмутилась перед канадским послом.