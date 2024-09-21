Зеленський про дозвіл на далекобійні удари по РФ: Партнери бояться ескалації

Президент Володимир Зеленський вважає, що західні партнери не дають Україні дозволу на застосування їхньої далекобійної зброї по території Росії, оскільки бояться ескалації.

Про це Зеленський сказав під час закритої зустрічі з журналістами в п’ятницю, 20 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Глава держави зазначив, що Україна має далекобійну зброю – ракети Storm Shadow, ATACMS, SCALP, хоч і "не в тій кількості, яка нам потрібна".

"Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозволу на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації", – наголосив він.

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На думку Зеленського, відсутність дозволу пов’язана з тим, що на Заході бояться ескалації, й такими є оцінки принаймні деяких західних розвідок.

Він додав, що президент США Джо Байден справді отримує від свого оточення інформацію про можливість ескалації: "Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше підтримав дозвіл на далекобійні удари України, скептично оцінивши встановлені Владіміром Путіним "червоні лінії".

За інформацією The Times, Сполучені Штати та Велика Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

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