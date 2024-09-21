Зеленский о разрешении на дальнобойные удары по РФ: Партнеры боятся эскалации

Президент Владимир Зеленский считает, что западные партнеры не дают Украине разрешения на применение их дальнобойного оружия по территории России, поскольку боятся эскалации.

Об этом Зеленский сказал во время закрытой встречи с журналистами в пятницу, 20 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства отметил, что Украина имеет дальнобойное оружие – ракеты Storm Shadow, ATACMS, SCALP, хотя и "не в том количестве, которое нам нужно".

"Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешения на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации", – подчеркнул он.

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По мнению Зеленского, отсутствие разрешения связано с тем, что на Западе боятся эскалации, и таковы оценки по крайней мере некоторых западных разведок.

Он добавил, что президент США Джо Байден действительно получает от своего окружения информацию о возможности эскалации: "Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее поддержал разрешение на дальнобойные удары Украины, скептически оценив установленные Владимиром Путиным "красные линии".

По информации The Times, Соединенные Штаты и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

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