Британська розвідка оцінила наслідки удару по складу боєприпасів у Торопці

Удар по російському складу боєприпасів у населеному пункті Торопець Тверської області позначиться на операціях російських сил, зокрема в Курській області.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії від суботи, 21 вересня, повідомляє "Європейська правда".

В огляді зазначається, що уражений у ніч проти 18 вересня стратегічний склад боєприпасів у Торопці, розташований приблизно за 500 км від України, був одним із найбільших у Росії та містив понад 30 тисяч тонн снарядів.

Британська розвідка вважає, що причиною ураження складу стало неналежне зберігання боєприпасів, які залишились вразливими до ударів дронів, попри модернізацію у 2018 році після інцидентів з детонацією.

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Це спричинило "ланцюгову реакцію каскадних детонацій в системі бункерів, що призвело до величезних втрат боєприпасів", йдеться в огляді.

"Російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у протидії українським операціям із нанесення далекобійних ударів, незважаючи на те, що стверджує, що перехопила понад 50 БПЛА під час цієї атаки", – зазначає розвідка Міноборони Британії.

Там констатують, що удар по складу, "найімовірніше, негативно вплине на російські наземні операції, особливо в Курській області".

Українські джерела повідомляли, що на складі в Торопці зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

У Генштабі Естонії напередодні заявили, що втрата Росією величезної кількості боєприпасів під час удару по Торопцю найближчими тижнями позначиться на фронті.