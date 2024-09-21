Британская разведка оценила последствия удара по складу боеприпасов в Торопце

Удар по российскому складу боеприпасов в населенном пункте Торопец Тверской области скажется на операциях российских сил, в частности в Курской области.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от субботы, 21 сентября, сообщает "Европейская правда".

В обзоре отмечается, что пораженный в ночь на 18 сентября стратегический склад боеприпасов в Торопце, расположенный примерно в 500 км от Украины, был одним из крупнейших в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

Британская разведка считает, что причиной поражения склада стало ненадлежащее хранение боеприпасов, которые остались уязвимыми к ударам дронов, несмотря на модернизацию в 2018 году после инцидентов с детонацией.

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Это вызвало "цепную реакцию каскадных детонаций в системе бункеров, что привело к огромным потерям боеприпасов", говорится в обзоре.

"Российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в противодействии украинским операциям по нанесению дальнобойных ударов, несмотря на то, что утверждает, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки", – отмечает разведка Минобороны Британии.

Там констатируют, что удар по складу, "скорее всего, негативно повлияет на российские наземные операции, особенно в Курской области".

Украинские источники сообщали, что на складе в Торопце хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

В Генштабе Эстонии накануне заявили, что потеря Россией огромного количества боеприпасов во время удара по Торопцу в ближайшие недели скажется на фронте.