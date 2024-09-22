В Албанії хочуть створити місто-державу для поміркованих мусульман

У столиці Албанії Тирані планується створити карликову державу за аналогією з Ватиканом у Римі, але призначатиметься вона не для католиків, а для поміркованої мусульманської громади бекташів.

Про це в суботу, 21 вересня, написала газета The New York Times із посиланням на прем'єр-міністра країни Еді Раму і релігійного лідера суфійського ордена Бекташі Едмонда Брахімая, відомого як Баба Монді, передає "Європейська правда".

Передбачається, що на території майбутнього міста-держави буде дозволено вживання алкоголю, а від жінок не вимагатимуть носіння хустки і дозволять їм носити те, що вони хочуть; жодних приписів способу життя нав'язуватися не буде.

"Бог нічого не забороняє. Ось чому він дав розум", – заявив Едмонд Брахімай в інтерв'ю NYT.

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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама зі свого боку повідомив виданню, що оголосить про плани створення нового державного утворення під назвою Суверенна держава ордену Бекташі "в найближчому майбутньому".

Очікується, що її площа становитиме лише близько десяти гектарів, проте там діятимуть власна адміністрація, паспорти та кордони.

Як заявив газеті Рама, метою створення нової держави стане просування толерантної версії ісламу, якою Албанія пишається.

"Ми повинні берегти цей скарб – релігійну толерантність – і ніколи не сприймати її як щось само собою зрозуміле", – підкреслив він.

Албанський прем'єр упевнений, що створення поміркованої ісламської мікродержави пошле сигнал: "Не дозволяйте стереотипам про мусульман визначати, хто такі мусульмани".

За інформацією німецького гуманітарного проєкту Renovabis, до суфійського ордену Бекташі належить тільки 2,1% населення Албанії.

Таким чином, прихильники цієї течії становлять меншість серед тих, хто сповідує традиційний іслам, частка яких у країні сягає 57%.

Бекташі – один із найвпливовіших орденів суфіїв (містиків) на Балканах і в Туреччині, він проповідує помірний іслам і значно відхиляється від інтерпретації мусульманства в рамках норм шаріату.

Нагадаємо, парламент Албанії ухвалив новий закон про студентів-медиків державних університетів, який зобов'язує їх підписати контракт на роботу в країні протягом щонайменше трьох років після випуску або сплатити повну вартість навчання.