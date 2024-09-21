Студентам-медикам в Албанії обмежили виїзд за кордон після отримання диплома

Парламент Албанії ухвалив новий закон про студентів-медиків державних університетів, який зобов'язує їх підписати контракт на роботу в країні протягом щонайменше трьох років після випуску або сплатити повну вартість навчання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Ухвалене законодавство передбачає, що студенти медичних університетів, які закінчили навчання, повинні або повністю відшкодувати його вартість, або ж погодитись на роботу в державних закладах.

В останньому випадку Міністерство охорони здоров'я Албанії має протягом трьох місяців знайти студентам-медикам роботу.

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Запропонований закон спочатку зобов'язував студентів залишатися і працювати в Албанії протягом п'яти років після закінчення навчання. Студенти-медики протестували проти цього і звернулися до Конституційного суду.

У січні суд визнав запропонований закон частково неконституційним, постановивши, що студенти-медики повинні залишатися і працювати в Албанії протягом трьох років, а не п'яти.

У червні студенти звернулися до Європейського суду з прав людини, але він ще не ухвалив рішення у справі.

Рішення влади Албанії пов’язане з масовою еміграцією студентів-медиків, які роками виїжджають на роботу до Європи, зокрема до Німеччини, одразу після отримання диплому.

За даними Албанської медичної федерації від 2022 року, за попередні десять років країну залишили близько 3000 лікарів.

Останній перепис населення показав, що населення Албанії з 2011 року скоротилось на 14% і становить 2,4 мільйона.