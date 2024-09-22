Умєров: Україна очікує поставок винищувачів Mirage і веде переговори щодо Gripen і Eurofighter

Україна очікує від країн-партнерів поставок не тільки винищувачів F-16, а й французьких Mirage-2000, а також веде переговори щодо шведських Saab JAS-39 Gripen і німецько-британських Eurofighter Typhoon.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю в рамках телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Умєров заявив про зобов'язання щодо постачання F-16, зобов'язання щодо Mirage-2000.

"Розмови про зобов'язанання або консультації тривають щодо "Гріпенів", консультації тривають щодо "Єврофайтерів". Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Скоро в нас уже будуть результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, скоро ми повідомимо", – сказав міністр.

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За його словами, раніше відомство було сфокусоване на тренуваннях льотчиків, на інфраструктурі для винищувачів, а також на експлуатаційних платформах, а тепер націлене на досягнення переваги в повітрі над ЗС РФ.

"Ми працювали торік над тим, щоб сфокусуватися на тренуванні пілотів, над тим, щоб отримати платформи, побудувати всю потрібну інфраструктуру, а цього року ми сфокусуємося, як це збільшити настільки, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі. Ці процеси вже налагоджені, але потребують масштабування, і з цим ми зараз працюємо. І в нас уже є рішення, над якими ми вже з партнерами працюємо", – зазначив Умєров.

Говорячи про переговори з іноземними партнерами про постачання літаків, міінстр зазначив: "Ворог використовує до 300 літаків, до 300 вертольотів, тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. Ми їм також пояснюємо обґрунтовано, які платформи нам потрібні, яке озброєння вони повинні мати".

Нагадаємо, Збройні сили Франції 20 вересня повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

Раніше стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.

ЗМІ писали, що льотчики з України будуть пілотувати навчальні F-16, надані Румунії Нідерландами. Це має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України.