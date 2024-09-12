Румунські ЗМІ розповіли деталі підготовки українців на F-16 у країні

Українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16 "кілька днів тому" та вже почали навчання.

Про це дізнався румунський телеканал Digi24 від своїх джерел, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок навчання українських льотчиків на F-16 у Румунії після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром.

Як наголошує Digi24, українці вперше опановуватимуть західні винищувачі в Румунії.

Реклама:

За інформацією телеканалу, група льотчиків прибула "лише кілька днів тому" і вже почала навчання на авіабазі Борча, що в повіті Келераш. Це не навчальний центр, відкритий у листопаді 2023 року, де проходили навчання румунські пілоти.

Припускається, що вже в жовтні українці почнуть льотні навчання.

Digi24 наголошує, що льотчики з України будуть пілотувати навчальні F-16, надані Румунії Нідерландами. Це має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України.

"У середньому підготовка пілотів на літаках F 16 займає шість місяців, тому ми очікуємо, що пілоти, які нещодавно прибули до Румунії, повернуться в Україну на початку наступного року", – йдеться в публікації.

Досі про навчання українців у Румунії на F-16 не повідомлялось – ба більше, ще минулого місяця Румунія офіційно спростовувала, що таке навчання відбувається.