Зеленський сумнівається, що Трамп насправді знає, як зупинити війну

Президент Володимир Зеленський вважає, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю виданню The New Yorker, передає "Європейська правда".

Зеленський висловив думку журналістам, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".

"З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш", – сказав президент.

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Він додав, що бачив "багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра, але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто".

Нагадаємо, що раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

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