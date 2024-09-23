Зеленский сомневается, что Трамп на самом деле знает, как остановить войну

Президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине.

Об этом украинский лидер сказал в интервью изданию The New Yorker, передает "Европейская правда".

Зеленский высказал мнение журналистам, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".

"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", – сказал президент.

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Он добавил, что видел "много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто".

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что в случае победы сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

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