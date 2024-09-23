Конгресмен США про важливість допомоги Києву, дозвіл на удари вглиб РФ і перемогу України

Голосування у Конгресі США про підтримку Україні – якщо вони потрапляють до зали – збирають двопартійну більшість. Але завжди є ті, хто робить цю більшість можливою. Ті, хто веде за собою інших, хто формує думку інших конгресменів.

Один з них – офіцер морської розвідки Джиммі Панетта (Jimmy Panetta), член Палати представників із Каліфорнії. Його вважають близьким до Камали Гарріс.

В інтерв’ю "Європейській правді" він поділився очікуваннями щодо підтримки України після виборів, щодо зняття обмеження США на удари по Росії тощо. Ми публікуємо відеоверсію розмови з ним в оригіналі, англійською мовою, а також підготували для вас версію з українським озвучуванням.

Текстовий виклад інтерв'ю, який найбільш відповідає англомовному оригіналу, – в матеріалі "Ми маємо пояснити людям у США: якщо не допомогти Україні зараз, доведеться надсилати військових". Далі – головне з інтерв’ю.

Реклама:

США – це номер один у допомозі Україні, але у американців з’являється відчуття, що ця допомога йде за їхній рахунок, що вона може їх чогось позбавити.

І це наша задача – зробити, щоб люди розуміли: Україну треба підтримувати.

Ми маємо пояснити людям: якщо не допомагати Україні зараз, знадобиться набагато більше, якщо буде йтися не тільки про Україну, а й про Польщу, про Східну Європу…

І тоді на Сполучені Штати ляже обов'язок не просто допомагати грошима, але й надати військову підтримку, надіслати наших військових.

Коли маєш цю інформацію – починаєш сприймати все інакше.

Щодо очікувань від результатів виборів президента США, то у нас є два кандидати в президенти. Демократка Камала Гарріс чітко позначила свою позицію щодо підтримки України. Республіканець Дональд Трамп заявив, що буде домовлятися, незважаючи на негативні наслідки для України.

У питанні зняття Сполученими Штатами обмежень на авіаудари по Росії однозначно будуть зміни. Але рух до цього "так" ще триває. І я готовий визнати, що цей рух повільний.

Історія Сполучених Штатів свідчить: ми завжди робимо те, що треба. Просто, як казав Вінстон Черчилль, США перепробують усі інші варіанти, перш ніж зробити правильний вибір.

Я вірю у перемогу України, але це задача самих українців – визначити, що таке перемога, і переконатися, що США підтримують це визначення.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі "Ми маємо пояснити людям у США: якщо не допомогти Україні зараз, доведеться надсилати військових".