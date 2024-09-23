Конгрессмен США о важности помощи Киеву, разрешении на удары вглубь РФ и победе Украины

Голосования в Конгрессе США о поддержке Украины – если они попадают в зал – собирают двухпартийное большинство. Но всегда есть те, кто делает это большинство возможным. Те, кто ведет за собой других, кто формирует мнение других конгрессменов.

Один из них – офицер морской разведки Джимми Панетта (Jimmy Panetta), член Палаты представителей из Калифорнии. Его считают близким к Камале Харрис.

В интервью "Европейской правде" он поделился ожиданиями относительно поддержки Украины после выборов, о снятии ограничения США на удары по России и тому подобное. Мы публикуем видеоверсию разговора с ним в оригинале, на английском языке, а также подготовили для вас версию с украинской озвучкой.

Текстовое изложение интервью, наиболее соответствующее англоязычному оригиналу, – в материале "Мы должны объяснить людям в США: если не помочь Украине сейчас, придется оправлять военных". Далее – главное из интервью.

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США – это номер один в помощи Украине, но у американцев появляется ощущение, что эта помощь идет за их счет, что она может их чего-то лишить.

И это наша задача – сделать, чтобы люди понимали: Украину надо поддерживать.

Мы должны объяснить людям: если не помогать Украине сейчас, понадобится гораздо больше, если речь будет идти не только об Украине, но и о Польше, о Восточной Европе...

И тогда на Соединенные Штаты ляжет обязанность не просто помогать деньгами, но и оказать военную поддержку, прислать наших военных.

Когда имеешь эту информацию – начинаешь воспринимать все иначе.

По поводу ожиданий от результатов выборов президента США, то у нас есть два кандидата в президенты. Демократка Камала Харрис четко обозначила свою позицию по поддержке Украины. Республиканец Дональд Трамп заявил, что будет договариваться, несмотря на негативные последствия для Украины.

В вопросе снятия Соединенными Штатами ограничений на авиаудары по России однозначно будут изменения. Но движение к этому "да" еще продолжается. И я готов признать, что это движение медленное.

История Соединенных Штатов свидетельствует: мы всегда делаем то, что надо. Просто, как говорил Уинстон Черчилль, США перепробуют все другие варианты, прежде чем сделать правильный выбор.

Я верю в победу Украины, но это задача самих украинцев – определить, что такое победа, и убедиться, что США поддерживают это определение.

Полная версия интервью – в материале "Мы должны объяснить людям в США: если не помочь Украине сейчас, придется оправлять военных".