Росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Представників Росії не будуть запрошувати на 80-ту річницю визволення та знищення нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, яка відзначатиметься 27 січня 2025 року.

Про це йдеться в заяві Музею Аушвіц-Біркенау, повідомляє "Європейська правда".

Директор музею Пьотр Цивінський наголосив, що під час річниці визволення концтабору відбудеться вшанування його жертв, "але ми також святкуємо свободу".

"Важко уявити присутність Росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Така присутність була б цинічною. Я хотів би, щоб це стало можливим колись знову, але будьмо серйозними – це точно не станеться в найближчі чотири місяці", – підкреслив він.

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Музей Аушвіц-Біркенау, розташований у південному польському місті Освенцим, ухвалив рішення не запрошувати російських представників втретє з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Перед тим Росія завжди брала участь у церемонії з нагоди річниці визволення Аушвіца, яка відбувається щороку 27 січня. У день вторгнення Росії в Україну музей засудив російський наступ як "варварський акт".

У червні 2022 року музей говорив, що став об’єктом російської пропаганди, яка намагається використати його для доведення нібито русофобії на Заході.

Нацистська Німеччина побудувала табір смерті Аушвіц-Біркенау після вторгнення до Польщі у Другій світовій війні. Німецькі нацисти вбили в Аушвіці близько 1,1 мільйона людей, переважно євреїв, а також поляків, ромів, радянських військовополонених і людей інших національностей.