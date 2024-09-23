Россию не пригласят на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

Представителей России не будут приглашать на 80-ю годовщину освобождения и уничтожения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, которая будет отмечаться 27 января 2025 года.

Об этом говорится в заявлении Музея Аушвиц-Биркенау, сообщает "Европейская правда".

Директор музея Петр Цивиньский отметил, что во время годовщины освобождения концлагеря состоится чествование памяти его жертв, "но мы также отмечаем свободу".

"Трудно представить присутствие России, которая явно не понимает ценности свободы. Такое присутствие было бы циничным. Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-то снова, но давайте будем серьезными – это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца", – подчеркнул он.

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Музей Аушвиц-Биркенау, расположенный в южном польском городе Освенцим, принял решение не приглашать российских представителей в третий раз с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Перед тем Россия всегда участвовала в церемонии по случаю годовщины освобождения Аушвица, которая проходит ежегодно 27 января. В день вторжения России в Украину музей осудил российское наступление как "варварский акт".

В июне 2022 года музей говорил, что стал объектом российской пропаганды, которая пытается использовать его для доказательства якобы русофобии на Западе.

Нацистская Германия построила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау после вторжения в Польшу во Второй мировой войне. Немецкие нацисты убили в Аушвице около 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и людей других национальностей.