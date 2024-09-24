Болгарія попросила ЄС заборонити імпорт яєць з України

Болгарський міністр заявив, що Європейська комісія повинна заборонити імпорт яєць походженням з України до Болгарії.

З такою вимогою виступив міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства і рибальства, яке проходило в понеділок у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства.

За словами міністра, вітчизняне виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України.

За перші шість місяців поточного 2024 року він досяг 2 618 тонн, що є п'ятикратним збільшенням у річному обчисленні. Оголошені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

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Міністр обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримуючого ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.

"Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників", – заявив Тахов.

Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти перетин, на якому будуть збережені права болгарських виробників.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів", – також заявив він.

Міністр Тахов уточнив, що мова йде про свіжі курячі яйця, які, окрім великої напруги, також призвели до банкрутства болгарських птахофабрик.

"Учасники Ради також розглянули другий рік реалізації стратегічних планів в рамках Спільної аграрної політики", – сказав Тахов.

Нагадаємо, ЄС з 21 серпня запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, згодом його задіяли щодо яєць і цукру, а також меду.

Детально про механізм запобіжників читайте у статті Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.