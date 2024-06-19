ЄС повернув мита на український овес 

ЄС з 19 червня повернув тарифні квоти на імпорт українського вівса через перевищення імпортованого ліміту для цієї культури.

Про це повідомив Генеральний директорат Єврокомісії з питань сільського господарства та розвитку сільських територій, пише "Європейська правда".

До 5 червня 2025 року імпорт українського вівса до ЄС відбуватиметься в межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Таким чином ЄС застосував аварійне гальмо, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

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Для вівса цей середній показник становить 2 440 тонн.

Оскільки імпорт з початку 2024 року перевищив цей обсяг, до кінця 2024 року діятимуть мита в режимі найбільшого сприяння. Квота буде знову доступна з 1 січня 2025 року.

Квота на український овес встановлена на рівні 4 000 тонн.

Україна експортувала трохи більше 7 000 тонн вівса до всіх третіх країн у 2022 році та 11 173 тонн з липня 2023 року по травень 2024 року.

Окрім ЄС, Україна експортує овес до низки країн світу: в Індію, Ірак, Лівію, Марокко, ПАР, Швейцарію, Туреччину, В'єтнам та інші.

Автоматичне відновлення цієї тарифної квоти є результатом перегляду Автономних торговельних заходів, що діють з 6 червня 2024 року.

Імпорт ЄС з України склав 22,8 млрд євро у 2023 році порівняно з довоєнним рівнем у 24 млрд євро у 2021 році.

Останніми постановами ЄС було запроваджене екстрене гальмування для українських яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Деталі у статті: Торгівля вільна, але не до кінця: що зміниться для українського агроекспорту до ЄС.