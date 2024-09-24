ЗМІ: Німеччина готує зустріч Байдена, Шольца, Макрона і Стармера щодо підтримки України

Менш ніж за місяць до виборів президента США Джо Байден відвідає Німеччину – під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

Про це Spiegel повідомили в урядових колах Берліна, пише "Європейська правда".

Президент США приїде до країни з візитом з 10 по 12 жовтня.

За інформацією видання, уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні.

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Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

Зазначають, що Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді – проте перший державний.

Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.

24 вересня під час виступу перед Генасамблеєю ООН Байден запевнив, що американська підтримка України триватиме доти, доки Україна не здобуде "справедливий і тривалий мир".

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.