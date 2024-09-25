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Шольц закликав реформувати Радбез ООН й оновити його склад

Новини — Середа, 25 вересня 2024, 15:50 — Ірина Кутєлєва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає застарілою нинішню конфігурацію Ради безпеки ООН і закликає до її оновлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на полях зустрічей у Нью-Йорку, його цитує "Укрінформ".

Шольц переконаний, що Радбез ООН потребує реформування та оновлення складу з представленням у ньому усіх континентів.

Він згадав про "великий успіх" з Пактом заради майбутнього, який ООН погодила консенсусом, що, на думку німецького канцлера, є "важливим кроком для подальшого розвитку багатосторонності", а також ознакою того, "що у світі існує можливість співпраці між державами попри всі серйозні виклики, з якими ми стикаємося".

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За його словами, у Пакті йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, йдеться і про Раду безпеки ООН".

"У тому вигляді, в якому вона (Рада безпеки ООН. – Ред.) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", – зазначив Шольц.

Шольц вказав, що ФРН вже багато років "працює з багатьма друзями, з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін".

"Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилися з мертвої точки. Радбез має бути реформований, щоб він міг виконувати свою функцію у світі", – додав він.

Нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.

Також литовський президент Гітанас Науседа висловлював переконання про необхідність реформування Радбезу ООН на тлі війни Росії проти України. 

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Шольц Німеччина
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