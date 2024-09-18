Президент Фінляндії пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН

Реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю для Reuters, передає "Європейська правда".

Стубб сказав, що приєднає свій голос до закликів до реформ наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де буде обговорено склад Ради безпеки організації.

Він вважає, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути усунений.

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Також президент Фінляндії висловився щодо права на вето у Раді безпеки ООН.

"Жодна держава не повинна мати права вето у Раді безпеки ООН", – акцентував він.

Окрім цього, Стубб заявив, що запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох представників Азії.

Раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН.