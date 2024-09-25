Президент Словаччини заявив, що війну РФ і України "час завершувати", але на основі Статуту ООН

Президент Словаччини Петер Пеллегріні у своєму виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що війну Росії та України "пора завершувати", але наголосив, що це має бути мир на основі Статуту ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пеллегріні на початку промови наголосив, що саме наявність міжнародного правопорядку є запобіжником від хаосу та воєн.

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Він нагадав, що невдовзі настане 1000-й день повномасштабної війни Росії проти України, та що Росія своїм вторгненням порушила базові принципи міжнародного права.

"Україна легітимно захищає свою країну і свій народ відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Щоденно ця війна продовжує забирати життя, руйнвати інфраструктуру та майбутнє українців. Від неї немає нічого доброго і російському народу – вони також помирають, і війна прийшла також до них.

Ескалація наростає. Настав час шукати шляхи до мирного, стійкого і справедливого завершення цього конфлікту на основі принципів міжнародного права і Статуту ООН", – заявив Петер Пеллегріні.

Перед тим Пеллегріні у спілкуванні зі словацькими ЗМІ заявив про необхідність підвищити пильність через загрозу ядерного інциденту в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, а на виступі в ГА ООН наголосив, що Україна ніколи не прийме угоду про припинення вогню з Росією, нав'язану їй ззовні.